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Алиханов рассказал о планах заселить восток Калининградской области

Общество
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Планируем создание нескольких новых агломераций в регионе, хотим большие участки земельные отдать под жилищную застройку. 'На самом деле, у нас есть несколько проектов, мы их пока не озвучивали. Это, в принципе, стандартная история, когда в столицу региона люди уезжают из других небольших городов. И будут программы для вот дополнительного стимулирования такого заселения востока нашего региона, где у нас отток населения. То есть, люди просто приезжали, получали землю, строились', — рассказал глава региона. У нас есть все-таки желание, по примеру того, что сделал губернатор Савченко в Белгороде, он тоже выделял земельные участки с уже с инфраструктурой готовой, с утвержденными планами застройки.

Это выведение зарплат из 'серых схем'. Ранее в том же интервью губернатор рассказал про глобальную задачу регионального правительства.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Алиханов рассказал о планах заселить восток Калининградской области
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Алиханов рассказал о планах заселить восток Калининградской области