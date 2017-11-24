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» » Портовый терминал в Пионерском за 7,3 млрд руб. построит компания из Самары

Портовый терминал в Пионерском за 7,3 млрд руб. построит компания из Самары

Общество
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Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. ООО “Больверк” из Самары стало единственным участником и победителем конкурса с ограниченным участием на разработку рабочей документации и выполнение работ по стройке «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Контракт будет заключен на сумму в 7,313 млрд руб., при максимальной стоимости в 7,388 млрд руб. Пионерский, Калининградской области».

Как свидетельствует протокол конкурса, заявка АО «Инжиниринговая корпорация „Трансстрой“» из Москвы была признана не соответствующей требованиям.

И часть туристов, кто будет приезжать на этих кораблях, будут посещать игорную зону, конечно”, - заявил в сегодняшнем онлайн-интервью “Газете.ру” глава региона Антон Алиханов. “Уверен, года за два мы построим порт и он станет новой точкой на Балтике для захода круизных судов, она, конечно, будет привлекательна.

Ему также принадлежат ООО “Больверк - Дальний Восток” (Приморский край), ООО “Частная охранная организация “Монолит”, ООО “ТЛК Югра”, ООО “Сергиевское карьерное управление”, ООО “СФ-Медиа”, ООО “ТЛК Инженер” (все - Самарская область). ООО “Больверк” принадлежит Станиславу Лобаню (залогодержателем доли выступает Сбербанк).

Так, в октябре этого года был заключен контракт на реконструкцию набережной реки Амур в Комсомольске-на-Амуре за 2,06 млрд руб. Согласно сервису Seldon.Basis, c 2011 года c ООО “Больверк” заключено 36 государственных и муниципальных контрактов на общую сумму в 5,48 млрд руб.

Также были выданы разрешения на проведение работ по созданию двух искусственных земельных участков общей площадью 5,16 га. В ноябре этого года ФГУП «Росморпорт» получило разрешение на строительство объектов морской портовой инфраструктуры международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Портовый терминал в Пионерском за 7 3 млрд руб. построит компания из Самары
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Портовый терминал в Пионерском за 7,3 млрд руб. построит компания из Самары