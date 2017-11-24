Компании Марата Ульданова разрешили построить офисное здание в Зеленоградске

Тургенева в Зеленоградске. Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию правительства Калининградской области выдало ООО «Модуль» разрешение на строительство офисного здания на ул. Срок действия документа — до 1 августа 2018 года.

Общая площадь объекта составит около 128 кв. Согласно разрешению, на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010125:76 появится одноэтажное здание. м. м, а строительный объем — 519 куб.

Ему также принадлежит ООО «Форт полюс». По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем и генеральным директором компании «Модуль», зарегистрированной в Калининграде, является Марат Ульданов.

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