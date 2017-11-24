Калининградские разработчики создали мобильное приложение для учёта деревьев

Об этом сообщает газета 'Комсомольская правда'. В Калининграде разработчики из компании NextGIS создали мобильное приложение для учёта деревьев 'Зелёная инспекция'.

Пользователи могут нанести дерево на карту, сделать его фотографию, добавить название, возраст, жизненное состояние и другие характеристики. Приложение уже можно скачать в Google Play.

Программа, по их словам, будет дорабатываться. 'В функцию 'Описание дерева' добавлено описание для экспертов, куда вносятся специфические характеристики, требующие определённых навыков, что делает приложение востребованным для специалистов в области экологии', — отметили разработчики.

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