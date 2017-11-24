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» » В Калининградской области сотрудники "Системы-112" пройдут языковую подготовку перед ЧМ-2018

В Калининградской области сотрудники "Системы-112" пройдут языковую подготовку перед ЧМ-2018

Общество
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Об этом сообщается на сайте регионального правительства. В Калининградской области в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года будет усилена лингвистическая подготовка сотрудников Системы экстренных вызовов '112'.

'Приедут тысячи болельщиков, в том числе иностранных. Зампредседателя регионального правительства Максим Федосеев отметил, что предстоящий турнир станет серьёзным экзаменом для службы. Поэтому мы усиливаем лингвистическую подготовку операторов, чтобы каждый попавший в беду болельщик быстро и квалифицированно получил необходимую помощь', — сообщил он.

Сейчас в штате службы есть сотрудники, владеющие английским, немецким, французским, польским, украинским и испанским языками. К чемпионату мира курс обучения английском языку пройдут 12 операторов. В составе каждой дежурной смены работают два лингвиста. 

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В Калининградской области сотрудники "Системы-112" пройдут языковую подготовку перед ЧМ-2018
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В Калининградской области сотрудники "Системы-112" пройдут языковую подготовку перед ЧМ-2018