В Калининградской области сотрудники "Системы-112" пройдут языковую подготовку перед ЧМ-2018

Об этом сообщается на сайте регионального правительства. В Калининградской области в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года будет усилена лингвистическая подготовка сотрудников Системы экстренных вызовов '112'.

'Приедут тысячи болельщиков, в том числе иностранных. Зампредседателя регионального правительства Максим Федосеев отметил, что предстоящий турнир станет серьёзным экзаменом для службы. Поэтому мы усиливаем лингвистическую подготовку операторов, чтобы каждый попавший в беду болельщик быстро и квалифицированно получил необходимую помощь', — сообщил он.

Сейчас в штате службы есть сотрудники, владеющие английским, немецким, французским, польским, украинским и испанским языками. К чемпионату мира курс обучения английском языку пройдут 12 операторов. В составе каждой дежурной смены работают два лингвиста.

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