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Минздрав предложил не продавать алкоголь пьяным покупателям

Общество
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Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Минздрав РФ предложил ввести новые правила для торговли алкоголем, в частности, дать право магазинам, ресторанам и другим точкам общественного питания не продавать его пьяным гражданам.

Проект предполагает внесение изменений в ст. 'Организации и индивидуальные предприниматели вправе отказывать ?в розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся ?в состоянии алкогольного опьянения', — говорится в тексте сообщения. Такие места не должны быть доступны 'прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары'. 16 ФЗ 'О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции'.  Ведомство предлагает, чтобы алкогольная продукция демонстрировалась отдельно от других товаров. Согласно документу, отделы, секции и помещения с алкогольной продукцией также запрещается снабжать информационными указателями, щитами и вывесками.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Минздрав предложил не продавать алкоголь пьяным покупателям
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Минздрав предложил не продавать алкоголь пьяным покупателям