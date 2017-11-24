Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев в России

Документ опубликован на сайте правительства. Кабмин подписал распоряжение об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России на 2018 год.

разрешений. Калининградской области выдано 1,5 тыс. Согласно документу, в 2018 году может быть выдано 90 360 разрешений на временное проживание в России, это почти на 20 тысяч меньше, чем в 2017 году. Самая большая квота у Московской области – 5 000 мест.

Они готовятся с учётом миграционной ситуации и экономического положения в каждом регионе. Размер квоты устанавливается на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов РФ.

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