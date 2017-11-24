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В пятницу температура воздуха в Калининграде поднимется выше нормы

Общество
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Об этом сообщает центр погоды 'Фобос'.  В пятницу, 24 ноября, в Калининградской области будет теплее, чем обычно в это время года.

Максимальное значение, которое сегодня днём покажет термометр, — +9 градусов. Портал объясняет это тем, что Калининградская область оказалась на южной периферии циклона. Осадков не ожидается. Небо при этом будет облачным, периодически будет проглядывать солнце.

По его данным, сегодня днём воздух прогреется до +10. AccuWeather при этом обещает калининградцам в пятницу дожди и изморось. При этом средняя историческая температура не превышает +3.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В пятницу температура воздуха в Калининграде поднимется выше нормы
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В пятницу температура воздуха в Калининграде поднимется выше нормы