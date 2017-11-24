Источник: Батурина покидает пост уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области

Об этом LiveKenig сообщил источник, близко знакомый с ситуацией. Татьяна Батурина покидает пост уполномоченного по правам ребёнка в правительстве Калининградской области.

Он не будет продлён. По информации источника, у Батуриной истекает срок действия контракта. Данных о том, кто займёт пост Батуриной, пока нет.

Прежний контракт должен был истечь в марте 2018 года. Как ранее сообщала LiveKenig Батурина, после избрания губернатора она получила письмо о том, что контракт с ней продляется до окончательного формирования нового правительства.

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