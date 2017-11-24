Ярошук, Зуев и Андреев прошли отбор конкурсной комиссии на должность главы города
24-11-2017 14:34  
Впервые за полгода калининградская промышленность показала рост
24-11-2017 13:40  
Полиция разыскивает 61-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством и скрывшегося от суда
24-11-2017 13:19  
На дне Финского залива в районе прокладки газопровода "Северный поток -2" обнаружили три мины и торпеду
24-11-2017 12:32  
В Финляндии начали продавать хлеб из сушёных сверчков
24-11-2017 11:13  
В пятницу температура воздуха в Калининграде поднимется выше нормы
24-11-2017 11:06  
В Зеленоградском районе 45-летняя предпринимательница продавала алкоголь без лицензии
24-11-2017 10:47  
В Ростехе оценили модернизацию Янтарного комбината в 5,5 млрд руб.
24-11-2017 10:40  
Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
24-11-2017 09:59  
ЦБ уличил калининградскую компанию в манипуляциях с акциями на бирже
24-11-2017 09:58  
Источник: Батурина покидает пост уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области
24-11-2017 09:57  
Минздрав предложил не продавать алкоголь пьяным покупателям
24-11-2017 08:31  
Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев в России
24-11-2017 08:06  
Следственный комитет начал проверку по публикации Клопс.Ru о покусанных собакой детях
24-11-2017 07:57  
Калининградские разработчики создали мобильное приложение для учёта деревьев
24-11-2017 07:42  
» » Источник: Батурина покидает пост уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области

Источник: Батурина покидает пост уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области

Общество
102
0

Об этом LiveKenig сообщил источник, близко знакомый с ситуацией. Татьяна Батурина покидает пост уполномоченного по правам ребёнка в правительстве Калининградской области.

Он не будет продлён. По информации источника, у Батуриной истекает срок действия контракта. Данных о том, кто займёт пост Батуриной, пока нет.

Прежний контракт должен был истечь в марте 2018 года.  Как ранее сообщала LiveKenig Батурина, после избрания губернатора она получила письмо о том, что контракт с ней продляется до окончательного формирования нового правительства.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Источник: Батурина покидает пост уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Источник: Батурина покидает пост уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области