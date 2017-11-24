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В Финляндии начали продавать хлеб из сушёных сверчков

Общество
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Об этом пишет финское издание Helsincin Sanomat.  В Финляндии на прилавки магазинов 24 ноября поступил первый в мире хлеб, изготовленный из сушёных насекомых.

На один хлебец уходит 70 сверчков, которых перемалывают и добавляют в тесто. Новинка одобрена Министерством сельского и лесного хозяйства. Насекомые составляют всего 3% от готового изделия.

По его мнению, в будущем насекомые станут основным источником белка в некоторых странах. 'Это часть нашего стратегического решения о проведении пищевой революции', — объяснил представитель компании Fazer, выпускающей новинку, Юхани Сибаков.

Ранее опрос, проведённый среди граждан Финляндии, показал, что половина покупателей готова приобретать продукты из насекомых. Известно, что насекомые содержат большое количество белка, а их разведение наносит экологии меньше вреда, чем производство свинины и говядины.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Финляндии начали продавать хлеб из сушёных сверчков
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В Финляндии начали продавать хлеб из сушёных сверчков