Стало известно, какая погода ожидает калининградцев на следующей неделе

Об этом сообщает центр погоды 'Фобос'. Новая неделя в Калининграде будет сухой и не слишком холодной.

Ожидается, что дождь пройдёт только во вторник, 28 ноября. Температура воздуха на протяжении всей недели составит +5…+6 днём и +2…+4 ночью. Больше осадков на неделе не прогнозируется.

По данным портала, в середине недели возможны ночные заморозки. AccuWeather обещает ясные дни в начале недели, а с четверга прогнозирует осадки в виде дождя и даже мокрого снега.

Днём ожидается +2…+4 градуса. Региональный Гидрометцентр также прогнозирует снег и ночной мороз уже начиная со вторника.

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