Экскаватор, фургон, самосвал: управляющая компания из Гурьевского района лишилась техники из-за долгов

рублей. В Гурьевском районе у управляющей компании арестовали спецтехнику на 400 тыс. Об этом сообщает пресс-служба ОАО 'Янтарьэнергосбыт'.

На 1 ноября задолженность составила 4,3 млн рублей. У МУП ЖКХ 'Коммунальник' арестовали экскаватор, фургон, самосвал и автомобиль ГАЗ. Причиной ареста стали долги управляющей компании за электричество. рублей. Имущество оценили в 400 тыс. 315 УК РФ. Руководителю вручили предупреждение об уголовной ответственности по ст. Наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы.

Самым крупным должником оказался 'Гурьевский водоканал'. Ранее в 'Янтарьэнергосбыте' сообщили, что в Гурьевске предприятия ЖКХ задолжали более 24 млн рублей.

Материал к публикации подготовил