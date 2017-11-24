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» » Инвестор «визитной карточки» Калининградской области объявлен банкротом

Инвестор «визитной карточки» Калининградской области объявлен банкротом

Общество
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Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск ФК «Открытие» о признании банкротом «Компании проектного финансирования», строившей «Рыбную деревню», и начале процедуры конкурсного производства.

и задолжала в качестве процентов по ним 1,8 млрд руб. Компания не вернула кредиты, взятые в 2006–2007 годах, на сумму 983 млн руб. Вся эта задолженность приходится на ФК «Открытие», которая поглотила банк «Петрокоммерц», в свое время инвестировавший в проект.

Судья Лобанова Арбитражного суда Калининградской области рассматривает иск в первой инстанции уже два с половиной года. Таким образом, компания так и не дожила до окончания рассмотрения иска против администрации Калининграда о нарушении исполнения инвестиционного договора.

Компания пыталась взыскать в суде компенсацию за нарушение городом условий инвестиционного договора. Как ранее отмечал основатель «Компании проектного финансирования» Павел Федоров, городские власти разрушили бизнес-модель проекта, уклонившись от передачи земельного участка для застройки между мостами Юбилейным и Высоким.

В конечном счете земля была передана областным правительством по непрозрачной схеме людям, связанным с главой администрации Янтарного Алексеем Заливатским.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Инвестор «визитной карточки» Калининградской области объявлен банкротом
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Инвестор «визитной карточки» Калининградской области объявлен банкротом