Ярошук, Зуев и Андреев прошли отбор конкурсной комиссии на должность главы города
24-11-2017 14:34  
Впервые за полгода калининградская промышленность показала рост
24-11-2017 13:40  
Полиция разыскивает 61-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством и скрывшегося от суда
24-11-2017 13:19  
На дне Финского залива в районе прокладки газопровода "Северный поток -2" обнаружили три мины и торпеду
24-11-2017 12:32  
В Финляндии начали продавать хлеб из сушёных сверчков
24-11-2017 11:13  
В пятницу температура воздуха в Калининграде поднимется выше нормы
24-11-2017 11:06  
В Зеленоградском районе 45-летняя предпринимательница продавала алкоголь без лицензии
24-11-2017 10:47  
В Ростехе оценили модернизацию Янтарного комбината в 5,5 млрд руб.
24-11-2017 10:40  
Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
24-11-2017 09:59  
ЦБ уличил калининградскую компанию в манипуляциях с акциями на бирже
24-11-2017 09:58  
Источник: Батурина покидает пост уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области
24-11-2017 09:57  
Минздрав предложил не продавать алкоголь пьяным покупателям
24-11-2017 08:31  
Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев в России
24-11-2017 08:06  
Следственный комитет начал проверку по публикации Клопс.Ru о покусанных собакой детях
24-11-2017 07:57  
Калининградские разработчики создали мобильное приложение для учёта деревьев
24-11-2017 07:42  
» » В Ростехе оценили модернизацию Янтарного комбината в 5,5 млрд руб.

В Ростехе оценили модернизацию Янтарного комбината в 5,5 млрд руб.

Общество
155
0

Ожидается, что новое высокотехнологичное оборудование позволит улучшить качество добываемого янтаря. В государственной корпорации Ростех оценивают предстоящую модернизацию мощностей «Калининградского янтарного комбината» в 5,5 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростеха Сергея Чемезова.

Порядка 5,5 млрд руб. «В рамках стратегии развития комбината предполагается модернизация существующего завода с внедрением самых современных технологий и оборудования. Работы в этом направлении уже запущены, готовый проект будет презентован в начале следующего года», — сказал Чемезов. будет инвестировано в создание нового автоматизированного горно-обогатительного комбината, высокотехнологичное оборудование позволит улучшить качество добываемого янтаря.

в год. Он также добавил, что комбинат планирует в 2017 году увеличить выручку от продажи янтаря более чем до 3 млрд руб., к 2025 году этот показатель должен вырасти до 5 млрд руб.

С 2017 года годовой объем добычи увеличен до 450 тонн янтаря (ранее — 300 тонн). «По нашим прогнозам, в 2017 году выручка от продажи янтаря должна превысить 3 млрд руб., что в два раза больше показателей выручки комбината до того, как он был передан Ростеху. в год к 2025 году», — сказал Чемезов. В будущем мы хотим увеличить эту цифру до 550 тонн, а выручка должна составить порядка 5 млрд руб.

По его словам, чистая прибыль комбината в этом году прогнозируется на уровне 1,3 млрд руб.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В Ростехе оценили модернизацию Янтарного комбината в 5 5 млрд руб.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Ростехе оценили модернизацию Янтарного комбината в 5,5 млрд руб.