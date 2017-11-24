В Ростехе оценили модернизацию Янтарного комбината в 5,5 млрд руб.

Ожидается, что новое высокотехнологичное оборудование позволит улучшить качество добываемого янтаря. В государственной корпорации Ростех оценивают предстоящую модернизацию мощностей «Калининградского янтарного комбината» в 5,5 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростеха Сергея Чемезова.

Порядка 5,5 млрд руб. «В рамках стратегии развития комбината предполагается модернизация существующего завода с внедрением самых современных технологий и оборудования. Работы в этом направлении уже запущены, готовый проект будет презентован в начале следующего года», — сказал Чемезов. будет инвестировано в создание нового автоматизированного горно-обогатительного комбината, высокотехнологичное оборудование позволит улучшить качество добываемого янтаря.

в год. Он также добавил, что комбинат планирует в 2017 году увеличить выручку от продажи янтаря более чем до 3 млрд руб., к 2025 году этот показатель должен вырасти до 5 млрд руб.

С 2017 года годовой объем добычи увеличен до 450 тонн янтаря (ранее — 300 тонн). «По нашим прогнозам, в 2017 году выручка от продажи янтаря должна превысить 3 млрд руб., что в два раза больше показателей выручки комбината до того, как он был передан Ростеху. в год к 2025 году», — сказал Чемезов. В будущем мы хотим увеличить эту цифру до 550 тонн, а выручка должна составить порядка 5 млрд руб.

По его словам, чистая прибыль комбината в этом году прогнозируется на уровне 1,3 млрд руб.

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