Впервые за полгода калининградская промышленность показала рост

Такие данные приводит Росстат. В октябре 2017 года впервые за последние шесть месяцев индекс обрабатывающих производств оказался больше 100 %, показав рост «обработки» на 3,3 % к аналогичному периоду прошлого года.

Впрочем, рост может быть техническим, так как в октябре 2016 года было зафиксировано значительное снижение выпуска обрабатывающей промышленности к октябрю 2015 года (на 11,1 %).

Кроме того, в октябре 2017 года было на один рабочий день больше (22 рабочих дня), чем в октябре 2016 года.

В целом же по итогам января – октября калининградская обрабатывающая промышленность показывает рост к аналогичному периоду прошлого года на 2,3 %.

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