ЦБ уличил калининградскую компанию в манипуляциях с акциями на бирже

Об этом говорится в сообщении регулятора. Банк России уличил компанию, зарегистрированную в Калининграде, в манипулировании акциями на Московской бирже.

Оно зарегистрировано в Калининграде, владельцем и гендиректором является Виктор Прохор. По информации ЦБ, манипулированием занималось ООО 'Альпари'. С марта по декабрь 2015 года компания манипулировала акциями семи эмитентов на Московской бирже. Речь идёт об акциях 'Ростелекома', ИСКЧ, 'ЧЗПСН-Профнастил', банка 'Авангард', 'Волгоградэнергосбыта' (в том числе привилегированных), ЕТС, 'Владимирэнергосбыта'.

Они подавались с одного компьютера. Сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и минимальной разницей во времени.

Г. 'В результате данных сделок Прохор В. Данные действия могли приводить к оптимизации налоговой нагрузки компании. получил положительный финансовый результат за счёт нанесения ООО 'Альпари' ущерба в сопоставимом размере. Г. Информация о действиях Прохора В. и ООО 'Альпари' направлена в Федеральную налоговую службу', — говорится в сообщении ЦБ.

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