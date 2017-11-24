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Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России

Общество
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Об этом сообщает компания 'АльфаСтрахование'. Эксперты составили рейтинг самых угоняемых автомобилей за период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

На первом месте оказался кроссовер Range Rover Evoque с частотой угонов 1,35% от страховых случаев по всей стране. Рейтинг составлен на основании обращений клиентов по возмещению убытков по КАСКО в части угонов автомобилей. На третьем месте — Lexus GX (0,98%).  На втором месте — Lexus LX (1,14%).

В список не попала часть авто дешёвого сегмента, потому что их реже страхуют. В десятку моделей, популярных у угонщиков, также вошли Range Rover (0,86%), Toyota Camry (0,84%), Land Rover Discovery (0,82%), Land Rover Freelander (0,61%), Jeep Grand Cherokee (0,59%), BMW седьмой серии (0,51%) и Hyundai Tucson (0,5%).

Его возглавила модель Volvo XC60. Ранее страховщики составили рейтинг автомобилей, которые угоняют реже всего.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
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Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России