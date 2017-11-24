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Ярошук, Зуев и Андреев прошли отбор конкурсной комиссии на должность главы города

Общество
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Их кандидатуры будут представлены депутатам горсовета 29 ноября. По итогам конкурса Александр Ярошук, Александр Зуев и Евгений Андреев прошли отбор на замещение должности главы Калининграда. Соответствующее решение в пятницу, 24 ноября, приняла конкурсная комиссия, сформированная из депутатов городского совета и представителей областного правительства.

К кандидатуре экс-заместителя главы администрации Балтийска Евгения Андреева были вопросы. Отметим, что кандидатуры действующего главы города Александра Ярошука и бывшего председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Александра Зуева комиссия одобрила единогласно.

Городской совет выберет главу Калининграда 29 ноября тайным голосованием.

Депутат горсовета от ЛДПР Дмитрий Виноградов, арбитражный управляющий Андрей Спиркин, юрист Александр Андреев, руководитель фонда поддержки работников УМВД, спецслужб и военнослужащих «Слава» Вячеслав Иванов отбор комиссии не прошли.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Ярошук Зуев и Андреев прошли отбор конкурсной комиссии на должность главы города
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Ярошук, Зуев и Андреев прошли отбор конкурсной комиссии на должность главы города