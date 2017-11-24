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» » Экс-вице-премьер Калининградской области Роман Скорый уволен с поста замглавы Ростуризма

Экс-вице-премьер Калининградской области Роман Скорый уволен с поста замглавы Ростуризма

Общество
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Об этом сообщает РИА Новости. Заместитель главы Ростуризма Роман Скорый, экс-вице-премьер Калининградской области, уволен со своего поста.

Чиновник уволен в связи с переходом на другую работу, говорится в документе. Распоряжение Дмитрия Медведева об освобождении Скорого от должности опубликовано на портале правовой информации.

До этого он занимал должности замначальника управления в Федеральной службе по оборонному заказу, вице-премьера в правительстве Калининградской области.  Роман Скорый работал заместителем заместителем главы Ростуризма более трёх лет.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Экс-вице-премьер Калининградской области Роман Скорый уволен с поста замглавы Ростуризма
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Экс-вице-премьер Калининградской области Роман Скорый уволен с поста замглавы Ростуризма