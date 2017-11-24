Источник: должность детского омбудсмена в областном правительстве займёт Ирина Ткаченко

Об этом LiveKenig сообщил источник, близко знакомый с ситуацией. Должность детского омбудсмена в правительстве Калининградской области займёт Ирина Ткаченко.

Она занимает должность помощника вице-премьера по социальным вопросам. Ткаченко работает в правительстве Калининградской области.

Она подтвердила эту информацию на своей странице в Facebook. Ранее стало известно, что Татьяна Батурина, занимавшая должность уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области, покидает пост.

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