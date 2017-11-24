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Чиновники поняли, что зря оплатили засыпку более 3 га на острове Октябрьском

Общество
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необоснованного обогащения. Арбитражный суд Калининградской области отказал областному правительству во взыскании с компании «БСК», получившей в 2015 году контракт на 33,8 га, 40 млн руб.

Эти 3 га формально должны были отсыпаться в рамках строительства объектов на острове — съездов с моста к стадиону. Как видно из решения суда, в декабре 2016 года областные чиновники передали подрядчику откорректированный проект, согласно которому нужно было отсыпать не 33,8 га, а 30,5 га, или на 10 % площади меньше.

Однако к моменту, когда чиновники прислали «БСК» откорректированный проект, все работы были уже выполнены (к октябрю 2016 года) и затем оплачены.

Суд счел, что переплата является виной чиновников, а не подрядчика, так как он выполнял работы по изначально согласованному проекту и ни о каком необоснованном обогащении в данной ситуации речи быть не может.

Кроме того, строительная экспертиза реально выполненных работ уже не возможна: с момента их выполнения прошло два года.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Чиновники поняли что зря оплатили засыпку более 3 га на острове Октябрьском
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