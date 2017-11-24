Алиханов поддержал идею ужесточить ответственность для чёрных копателей янтаря

Об этом губернатор Калининградской области рассказал ТАСС. Антон Алиханов поддержал идею ужесточить наказание за нелегальную добычу янтаря.

Ранее на портале проектов федеральных нормативных актов появилась информация о начале разработки соответствующего законопроекта. Речь идёт про инициативу Минприроды о введении уголовной ответственности за нелегальную добычу янтаря.

рублей. По словам губернатора, сейчас чёрные копатели янтаря платят штрафы, не превышающие 5 тыс. Зачастую их размер составляет 300 или 500 рублей.

Это просто катастрофа', — рассказал губернатор, сравнив повреждённые добычей земли с 'царством орков'. 'Я лично бывал в тех местах, где ведётся незаконная добыча.

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