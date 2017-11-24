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Алиханов поддержал идею ужесточить ответственность для чёрных копателей янтаря

Общество
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Об этом губернатор Калининградской области рассказал ТАСС. Антон Алиханов поддержал идею ужесточить наказание за нелегальную добычу янтаря.

Ранее на портале проектов федеральных нормативных актов появилась информация о начале разработки соответствующего законопроекта. Речь идёт про инициативу Минприроды о введении уголовной ответственности за нелегальную добычу янтаря.

рублей. По словам губернатора, сейчас чёрные копатели янтаря платят штрафы, не превышающие 5 тыс. Зачастую их размер составляет 300 или 500 рублей.

Это просто катастрофа', — рассказал губернатор, сравнив повреждённые добычей земли с 'царством орков'.  'Я лично бывал в тех местах, где ведётся незаконная добыча.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Алиханов поддержал идею ужесточить ответственность для чёрных копателей янтаря
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Алиханов поддержал идею ужесточить ответственность для чёрных копателей янтаря