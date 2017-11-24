Плюсы и минусы ставок на Лигу Европы
24-11-2017 20:01  
Греческий курорт Порто Хели
24-11-2017 19:55  
В Калининградском зоопарке новорожденный жирафёнок встал на ноги (видео)
24-11-2017 19:27  
Изготовление вывесок: варианты и оптимальные решения
24-11-2017 18:46  
Профессиональное лабораторное оборудование от прямого поставщика
24-11-2017 17:11  
Как онлайн узнать у долгах в базе ФССП
24-11-2017 16:50  
Чиновники поняли, что зря оплатили засыпку более 3 га на острове Октябрьском
24-11-2017 16:27  
Источник: должность детского омбудсмена в областном правительстве займёт Ирина Ткаченко
24-11-2017 15:48  
Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Батурина сообщила об увольнении
24-11-2017 15:20  
На Северном обходе Nissan сбил велосипедиста
24-11-2017 14:39  
"Пришло время сказать до свидания": детский омбудсмен Батурина подтвердила информацию об отставке
24-11-2017 14:34  
Ярошук, Зуев и Андреев прошли отбор конкурсной комиссии на должность главы города
24-11-2017 14:34  
Впервые за полгода калининградская промышленность показала рост
24-11-2017 13:40  
Алиханов поддержал идею ужесточить ответственность для чёрных копателей янтаря
24-11-2017 13:19  
Полиция разыскивает 61-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством и скрывшегося от суда
24-11-2017 13:19  
» » В Калининградском зоопарке новорожденный жирафёнок встал на ноги (видео)

В Калининградском зоопарке новорожденный жирафёнок встал на ноги (видео)

Общество
82
0

Ролик редакции LiveKenig предоставила пресс-служба учреждения. Сотрудники Калининградского зоопарка сняли на видео, как появившийся на свет 14 ноября детёныш жирафа встал на ноги.

Сейчас малыш живёт в вольере вместе с мамой Ивой. Посетители зоопарка смогут увидеть нового обитателя позднее. Его отца по имени Меру пока отселили, чтобы он не нанёс новорожденному вреда.

Сотрудники отмечают, что мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. 50-килограммовый малыш родился десять дней назад.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В Калининградском зоопарке новорожденный жирафёнок встал на ноги (видео)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Калининградском зоопарке новорожденный жирафёнок встал на ноги (видео)