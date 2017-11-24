В Калининградском зоопарке новорожденный жирафёнок встал на ноги (видео)

Ролик редакции LiveKenig предоставила пресс-служба учреждения. Сотрудники Калининградского зоопарка сняли на видео, как появившийся на свет 14 ноября детёныш жирафа встал на ноги.

Сейчас малыш живёт в вольере вместе с мамой Ивой. Посетители зоопарка смогут увидеть нового обитателя позднее. Его отца по имени Меру пока отселили, чтобы он не нанёс новорожденному вреда.

Сотрудники отмечают, что мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. 50-килограммовый малыш родился десять дней назад.

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