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Очевидцы: корова билась в конвульсиях посреди улицы более 12 часов, пока не умерла

Общество
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Утром 23 ноября сообщения об этом появились в группе 'Багратионовск инфо' 'ВКонтакте'.  Жители Багратионовска рассказали о том, что они более 12 часов наблюдали, как на улице умирала корова.

Они пытались отогнать корову в сторону, но у животного из головы текла кровь, и оно упало. Около 4:00 жители окрестных домов видели как рядом с коровой стояли сотрудники МЧС и автомобиль полиции. После этого сотрудники полиции, по словам очевидцев, просто уехали, оставив раненую корову лежать.

Детей пришлось отправить на школьном автобусе в школу, моя машина оказалась заблокирована, так как из-за туши животного не могла выехать со двора', — сообщила одна из женщин. 'В начале восьмого утра я звонила в 112, потом ещё раз в девятом часу, мне сообщили, что уже выехала машина, но даже к 10:30 так никто не приехал.

Она рассказала, что ночная воспитательница слышала истошный рёв животного примерно с двух часов ночи. Диана работает воспитателем в детском доме, окна которого выходят аккурат на дорогу, где лежало животное. К 9:00 Диана сама пришла на работу и полдня вынуждена была наблюдать за мучениями коровы.

Приезжали какие-то люди, смотрели на неё , кто-то фотографировал её', — говорит Диана. 'У неё были раны на голове, она истекала кровью, хрипела, билась в конвульсиях и пыталась подняться.

У животного было раздуто брюхо и обломаны рога, из обломков хлестала кровь. Жительница Багратионовска, волонтёр Наталья Матовщик говорит, что около 12:00 проезжала мимо и случайно увидела эту корову.

Вы представить себе не можете. 'Как она истошно орала и мучилась! Замкнутый круг какой-то. Куда я только не звонила - в '112', в местную администрацию, полицию, спасателям - никто не реагировал. В местной ветклинике меня откровенно послали на три буквы, сказав, что с этой коровой их уже задолбали, хотя я готова была заплатить за вызов', — возмущается Наталья.

Оказалось, что это полуслепой 86-летний дедушка, толку от него не было. Она узнала у местных жителей адрес хозяина и помчалась к нему.

Тут и детский дом, и дети со школы идут... 'Это был ужас какой-то. Я потом всю ночь не спала', — говорит Наталья. Просто безысходность и равнодушие.

Сотрудники детдома говорят, что над животным стали проводить какие-то манипуляции. Только около 14:00 приехали люди из какой-то службы. По словам очевидцев, тушу животного убрали с улицы около 16:00 при помощи ковша экскаватора. После этого она затихла - то ли её усыпили, то ли она сама умерла.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Очевидцы: корова билась в конвульсиях посреди улицы более 12 часов пока не умерла
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Очевидцы: корова билась в конвульсиях посреди улицы более 12 часов, пока не умерла