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Алиханов поручил новому детскому омбудсмену сосредоточиться на поддержке семей с детьми

Общество
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Это прозвучало  в ходе личной встречи главы Калининградской области с уполномоченным по правам ребёнка Ириной Ткаченко, сообщает пресс-служба регионального правительства. Антон Алиханов в числе приоритетных задач для детского омбудсмена в регионе назвал заботу об интересах семей с детьми.

В первую очередь Алиханов порекомендовал проработать дополнительные меры поддержки семей с детьми. Губернатор поручил новому детскому омбудсмену максимально использовать все предоставленные законом возможности для защиты интересов несовершеннолетних.

Все жители региона, и в первую очередь дети, должны находиться в равных условиях и иметь доступ к качественному образованию, здравоохранению и быть одинаково защищены', — подчеркнул глава региона. 'Вы должны проанализировать состояние дел по соблюдению прав и законных интересов ребёнка в Калининградской области, факторы, влияющие на материальное благополучие семей.

Алиханов напомнил, что необходимо прилагать максимум усилий, чтобы оградить детей от условий, угрожающих их жизни и здоровью. Кроме того, Ткаченко поручено усовершенствовать механизм раннего выявления семей, находящихся в социально-опасном положении.

В пятницу, 24 ноября, новым детским омбудсменом была назначена Ирина Ткаченко. Ранее стало известно, что Татьяна Батурина подтвердила свою отставку с должности уполномоченного по правам ребёнка в Калининградской области.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Алиханов поручил новому детскому омбудсмену сосредоточиться на поддержке семей с детьми
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Алиханов поручил новому детскому омбудсмену сосредоточиться на поддержке семей с детьми