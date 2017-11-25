Помощник Ильи Баринова назначена новым уполномоченным по правам ребенка

Ранее Ткаченко занимала должность помощника вице-премьера регионального правительства по социальный вопросам (с января этого года пост вице-премьера занимает Илья Баринов). Новым детским омбудсменом Калининградской области утверждена Ирина Ткаченко.

Он поручил новому уполномоченному по правам ребёнка максимально использовать имеющиеся возможности, закрепленные законодательством, для защиты интересов несовершеннолетних, а также совместно с социальным блоком правительства и Калининградской областной Думой проработать дополнительные меры поддержки семей с детьми для сохранения достойного уровня жизни. Как сообщает официальный сайт регионального правительства, в ходе личной встречи губернатор Антон Алиханов поставил задачи, главная из которых – соблюдение прав и интересов детей.

Все жители региона, и в первую очередь дети, должны находиться в равных условиях и иметь доступ к качественному образованию, здравоохранению и быть одинаково защищены», - приводится цитата главы региона. «Вы должны проанализировать состояние дел по соблюдению прав и законных интересов ребёнка в Калининградской области, факторы, влияющие на материальное благополучие семей.

По словам губернатора, необходимо приложить максимум усилий для устранения причин и условий, из-за которых несовершеннолетние находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья. Также важной задачей для детского омбудсмена станет модернизация механизма раннего выявления семей, находящихся в социально-опасном положении.

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