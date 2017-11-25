Nordic Investment Bank проводит антикоррупционное расследование в отношении закупок калининградского «Водоканала»

Соответствующие данные содержатся в официальном ответа администрации областного центра на информационный запрос газеты «Дворник». Товарищество компаний ООО «ЯнтарьСервисБалтик», ООО «СК Чистоград», ООО «СТ-Строй» стало победителем международного конкурса на завершение реконструкции Восточной водопроводной станции в Калининграде. Как сообщил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Александр Купцов, товарищество предложило самую низкую цену за выполнение контракта в рамках торгов.

Как сообщал RUGRAD.EU, в конкурсе участвовали два юридических лица – израильский холдинг Tahal Consulting Engineers и резидент Калининградской области ООО «ЯнтарьСервисБалтики» (как оказалось, эта компания представляла всё товарищество).

Информации о том, что контракт с победителем заключен, в ответе администрации не содержится. «Цена конкурсного предложения международного концорсиума “Тахал-Оннинен” составляет 1,365 млрд руб., цена конкурсного предложения простого товарищества в составе ООО «ЯнтарьСервисБалтик», ООО «СК Чистоград», ООО «СТ-Строй» – 1,269 млрд руб.», – сообщил Купцов, отметив, что к настоящему моменту конкурсные процедуры завершены.

При этом городские власти не стали называть имена конкретных чиновников и предоставлять протоколы работы конкурсной комиссии, сославшись на то, что они затрагивают интересы «третьих лиц». Известно, что в составе комиссии по этому конкурсу работали представители администрации Калининграда, Минфина РФ, правительства области и муниципального предприятия «Водоканал».

Одновременно с этим Александр Купцов подтвердил, что один из ключевых инвесторов и кредиторов проекта реконструкции Восточной Водопроводной станции – Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank) инициировал антикоррупционное расследование этого международного конкурса.

Вся информация, поступающая от банка, носит гриф «конфиденциально». «Однако ни банк, ни привлеченные специалисты не разглашают характер расследования, ни причины, по которым оно начато. Расследование не завершено», – сообщил Александр Купцов.

Была представлена копия письма за подписью директора «Водоканала» Александра Иващенко в адрес консорциума «Тахал» о завершении конкурсных процедур. Отметим, что изначально информация о расследовании была опубликована в Facebook калининградским общественником Михаилом Костяевым. Руководство предприятие не ответило на вопрос о подлинности этого документа, но сообщило, что не подтверждает «публикование письма в социальных сетях». Письмо было датировано 22 сентября.

Согласно сервису Seldon.Basis открытые связи этой структуры с упоминаемыми в ответе Купцова компаниями отсутствуют. Отметим, что изначально в ответах администрации на запросы газеты «Дворник» об участниках конкурса фигурировала только компания ООО «ЯнтарьСервисБалтик».

Компания является исполнителем по нескольким крупным инфраструктурным госконтрактам, включая строительство школы на ул. ООО «ЯнтарьСервисБалтик» принадлежит Алексею Рослякову и Алле Семеновой, директор – Александр Краснояров, руководитель и соучредитель ООО “БСП”, ООО “Стройтекс”, ООО “Балтэнергопром”, ООО “СтандартСтрой”. В настоящее время фирма судится по поводу включения её в реестр недобросовестных поставщиков из-за контракта в Башкортостане. Аксакова.

Наиболее интересная история у третьего члена товарищества – ООО «СТ-Строй». Директором и учредителем ООО «СК Чистоград» является Виктор Козлов. Но косвенные данные позволяют предположить, что речь идет об ООО «СТ-Строй», в настоящее время принадлежащей Валерию Михайлову, генеральный директор фирмы – Марьям Агаева, в прошлом – также владевшая этой структурой. В Калининградской области есть несколько компаний с таким названием, при этом в ответе Александра Купцова не указан ИНН фирмы-участника. Происхождение «СТ-Строй» связано с мэром Калининграда Александром Ярошуком и уходит своими корнями в строительный бизнес, до 2009 года непосредственно принадлежавший председателю комитета городского хозяйства горадминистрации Сергею Мельникову. В прошлом году компания отметилась в «расстрельном списке» компаний с наименьшей налоговой нагрузкой.

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