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» » Кудрин: Через 10-15 лет в России появятся практически бессмертные люди

Кудрин: Через 10-15 лет в России появятся практически бессмертные люди

Общество
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Такое заявление Кудрин сделал на Общероссийском гражданском форуме в субботу, 25 ноября, сообщает ТАСС. Экс-министр финансов Алексей Кудрин предрёк появление практически бессмертных людей среди россиян уже через 10-15 лет.

Благодаря достижениям медицины, в том числе в части производства органов, у нас появятся почти бессмертные люди', — сказал Кудрин. '10-15 лет потребуется, чтобы медицина решила одну из основных проблем.

Однако наряду с бумом развития в отдельных отраслях в России технологическое отставание остаётся одним из основных вызовов для отечественной экономики. Экс-министр финансов отметил, что мир переживает новую технологическую революцию.

Без улучшения здоровья и активного долголетия не будет высокой производительности труда в стране, заключил Кудрин. 'Мы имеем катострофический уровень смертности в трудоспособном возрасте', — отметил глава ЦСР.

При этом он отмечал, что у правительства денег на выплаты пенсий населению не осталось. Ранее Кудрин предлагал увеличить финансирование здравоохранения на 0,7% ВВП за шесть лет, начиная с 2018 года: указанные меры позволят увеличить среднюю продолжительность жизни с 71,4 до 76 лет.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Кудрин: Через 10-15 лет в России появятся практически бессмертные люди
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Кудрин: Через 10-15 лет в России появятся практически бессмертные люди