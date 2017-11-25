Главврач ЦГКБ: Отремонтированный б/у запчастями томограф до сих пор не работает

Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Куликов во время рабочего выезда губернатора Антона Алиханова в субботу, 25 ноября. В Центральной городской больнице Калининграда в настоящий момент функционирует только один компьютерный томограф.

Сервисное обслуживание томографа должна была выполнять калининградская компания “Медисана-Сервис”. Второй аппарат для проведения компьютерной томографии в ЦГКБ сломался еще в 2015 году. Судебное разбирательство между ЦГКБ и организацией длилось более года. Однако, как выяснилось, при ремонте компьютерного томографа организацией были использованы ранее бывшие в употреблении запчасти. На протяжении всего этого времени и по настоящий момент томограф не участвует в диагностическом процессе.

По словам Сергея Куликова, результаты государственной экспертизы медицинского оборудования станут известны уже на следующей неделе.

Мне буквально вчера позвонил следователь, сказал, что во вторник меня познакомит с экспертизой, государственной экспертизой, а не та, которая была, непонятно откуда. “Работает по-прежнему один томограф, но уже есть развязка, она подходит к концу. Я думаю, что этот процесс, уголовное дело будет завершено, и томограф скоро заработает”, - отметил он. Это экспертиза Россздравнадзора, и во вторник мы узнаем, что там произошло на самом деле, что нам поставили.

Также главный врач больницы отметил, что в настоящее время на уровне правительства обсуждается возможность сервисного обслуживания медицинской техники больницы.

Есть такая программа. “Допустим, в случае поломки чтобы это делалось в ближайшие сутки. И в конечном итоге, та аппаратура, которая уже давно эксплуатируется - выгодно идти на страховой принцип обслуживания, чем покупать новое оборудование или кого-то нанимать просто на обслуживание, потом покупать отдельные запчасти очень дорогие”, - объяснил он.

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