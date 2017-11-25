В ЦГКБ после капитального ремонта открылось отделение лучевой диагностики

Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства. В калининградской Центральной городской клинической больнице после капитального ремонта открылось отделение лучевой диагностики.

Водопровод и канализация, обогревающие и вентиляционные системы, электропроводка и даже пожарная сигнализация – всё новенькое, подчеркнул он. В обновлённом отделении ЦГКБ заменили практически всё, рассказал главный врач больницы Сергей Куликов.

Плановый капремонт затронул и дизельную электростанцию. Помещения отделения, от пола до потолка отремонтированные с помощью новейших технологий, полностью преобразились. Бесперебойное энергоснабжение больницы обеспечено даже на случай блэкаута, рассказал Куликов.

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