На проведение капитального ремонта в Центральной городской клинической больнице, Больнице скорой медицинской помощи, Областной инфекционной больнице и Пионерской городской больнице за 2016-2018 годы в общей сумме будет направлено около 2 млрд руб. В рамках подготовки к предстоящему Чемпионату мира по футболу в регионе ведется активная подготовка медицинских учреждений. В субботу, 25 ноября ЦГКБ, где после капитального ремонта открылось отделение лучевой диагностики, посетил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. федеральных и региональных средств.

Всего на эти цели из областного бюджета было выделено 15,3 млн руб. В результате ремонтных работ в отделении заменены все коммуникации (системы водо-, тепло- и электроснабжения, вентиляции), окна, двери, а также покрытия стен и потолков.

Это будет произведено на сэкономленные от ремонта отделения лучевой диагностики деньги. По словам главного врача больницы Сергея Куликова, все работы завершены в срок, осталось только замостить площадку перед приемным покоем. Сергей Куликов считает, что дополнительный третий подъезд для машин “скорой помощи” позволит ускорить процесс обслуживания пациентов, ведь 80 % из них поступают по экстренным вызовам. Предполагается, что площадка будет готова в 1 квартале 2018 года. У нас все отработано, и когда эксперты дают нам оценку, то она одна из высоких в городе”, - рассказывает главный врач. “Мы регулярно проводим тренировки на предмет поступления большого количества пострадавших.

В рамках программы “бережливых технологий” на это было выделено порядка 3,5 млн руб. Помимо отделения лучевой диагностики в ЦГКБ была отремонтирована и лаборатория. Так, например, гематологический анализатор сразу выдает 5 популяций клеток для расчета лейкоцитарной формулы, что значительно облегчает и ускоряет врачам работу. “Аппаратура очень хорошая”, - хвалит технику заведующая клинико-диагностической лабораторией Зинаида Романченко, показывая губернатору оснащение лаборатории.

“Аппаратура новая?”, - уточняет губернатор.

Она объясняет, что техника была получена в 2012 году, но “пока все работает”. “Нет, нет… Это все… в рабочем состоянии”, - запинается заведующая лабораторией.

Действительно, я соглашусь, и мы об этом не раз заявляли, что те средства и та техника, которая приобреталась в прошлую программу по здоровью, уже постепенно приходит не то что в негодность, а морально устаревает. “Сейчас здесь аппаратура прошла ремонт, работает все более-менее нормально. Это включает в себя и зарплаты врачей, и рост расходов на закупку оборудования. Мы в следующем году продолжаем наращивать бюджет социальный и бюджет здравоохранения: около 8 % прирост по затратам. Поэтому здесь говорить о том, что мы просто забросаем эту проблему деньгами - это неправильно. Много это или мало - это вопрос дискуссионный, потому что вы знаете, какие у нас были нарекания относительно системы закупок, в том числе, оборудования, в том числе, дорогостоящего оборудования. Весь вопрос в том, как мы сейчас выстраиваем торги, насколько хорошо готовимся, как пишем технические задания. У нас огромный резерв по повышению количества экономии, которую мы на торгах должны получать. И вот эти вещи приведут к тому, что мы сможем просто большее количество техники поменять за следующий год”, - заявил позднее Антон Алиханов. У нас в процессе, в финальной стадии сейчас формирование конкурсного агентства с точки зрения как раз вот этой работы, дополнительного контроля, ценового аудита. комментируя эту проблему.

Лаборатория”. В настоящее время в лаборатории используется передовая медицинская информационная система “БАРС. “Все в системе обрабатывается, единственный нюанс - результаты не всегда попадают в электронную карту. Пока она работает в тестовом режиме: как выяснилось, возникли проблемы с драйверами. Мы одни из лучших в России. Но это все в процессе доработки, обещали за пару недель запустить. Даже администрация президента РФ в лице Кириенко отметила нас и наших специалистов за отработку “бережливых процессов”, - добавляет Сергей Куликов.

“Есть несколько доработок этой системы, которые они должны осуществить в ближайшее время для того, чтобы система работы с лабораторными анализами, заборами крови и другими вещами в полную силу себя раскрыла и дала врачам возможность освободить время на пациентов, диагностику. Губернатор одобрил использование системы, заявив, что компания “Барс Груп” будет “напрямую заходить” в регион. Больница на Летней стало одной из первых, которая попала в этот проект, поэтому результаты, мне, кажется хорошие”, - полагает Антон Алиханов.

“Все работает, все сделано не напрасно. Осмотрев обновленное отделение, губернатор направился в поликлинику, также отремонтированную не так давно. Если раньше ругали все огульно, то сейчас несколько раз в неделю приходят благодарности на врачей”, - воодушевленно рассказывает заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Ирина Шеинская. Люди благодарны за стоянку.

“Мы справляемся. В ходе общения с врачами выяснилось, что в поликлинике остро стоит проблема дефицита кадров: из положенных 44 участковых терапевтов в учреждении работает только 18 специалистов. Врачи работают на износ, но работают”, - старается сгладить впечатление заместитель главного врача.

“Вот мы обсудили, как эту проблему уже решают: есть врачи общей практики, скажем так, где-то прикрепленные, в небольших помещениях находящиеся, тоже обслуживающие прикрепленное к этой поликлинике население. По мнению Антона Алиханова, серьезный недостаток специалистов первичного звена (терапевтов, педиатров) - самая большая проблема медучреждений. Но я надеюсь, что та работа, которую курирующие зампредседатели правительства и министерство сейчас активно ведет - с привлечением кадров из других регионов, она даст свои плоды”, - поясняет он. Будем эту практику стараться развивать и дальше.

При этом, губернатор отмечает, что приглашенные в большей степени являются не “первичным звеном”, а “более высококлассными специалистами”, поэтому, вместе с тем, необходимо вести планомерную работу с местными выпускниками медицинских направлений, молодыми врачами. Так, в текущем году в регион приехали 70 специалистов. “Та система стимулов, которые мы разрабатываем, и которая в следующем году в полную силу заработает, она нацелена не только на приезжих врачей, но и тех врачей, которые выпускаются из нашего университета и которые уже работают в системе”, - добавляет он.

“Вот мне тоже предложили, я говорю: времени нет, не сегодня. Также специалисты поликлиники пожаловались, что диспансеризацию в поликлинике проходит не столько людей, “сколько хотелось бы”. Но мы призываем все-таки диспансеризацию проходить, и чтобы это было постоянной заботой людей, потому что легче предупредить, чем потом запущенные какие-то заболевания лечить”, - считает Антон Алиханов. К сожалению, многие так пока относятся к своему здоровью, и я, наверное, в том числе.

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