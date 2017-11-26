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» » В соцсети набирает популярность флешмоб, посвящённый Дню матери

В соцсети набирает популярность флешмоб, посвящённый Дню матери

Общество
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На данный момент участие в нём приняли более 33 тысяч человек. В Instagram набирает популярность флешмоб 'Спасибо, мама', посвящённый Всероссийскому дню матери.

Первыми признания в любви мамам выложили телеведущие и звёзды шоу-бизнеса. Акция стартовала 20 ноября. Жители разных областей страны также публикуют небольшие видео с трогательными историями и добрыми пожеланиями.

Оно автоматически появится на сайте акции. Присоединиться к поздравлениям можно, опубликовав в своём профиле видео с хештегом #спасибомама. Всероссийский день матери отмечается в последнее воскресенье ноября.

Всю неделю с 20 по 26 ноября проходит флешмоб ко Дню матери. Друзья! Заполним нашими пожеланиями, признаниями и благодарностью мамам весь Инстаграм. Публикуйте Ваши трогательные истории о мамах в небольшом видео в Ваших соцсетях под хэштегом #спасибомама. #спасибомама #26ноября #деньматери #всемдобРА #aaaaa ???

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В соцсети набирает популярность флешмоб посвящённый Дню матери
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В соцсети набирает популярность флешмоб, посвящённый Дню матери