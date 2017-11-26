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Известный российский путешественник-воздухоплаватель написал географический диктант вместе с калининградцами

Общество
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Об этом сообщает ГТРК 'Калининград'. В воскресенье, 26 ноября, известный российский путешественник-воздухоплаватель Валентин Ефремов написал географический диктант в Калининграде.

Здесь он решил написать географический диктант. В регион Ефремов прибыл в рамках второго этапа своей экспедиции 'Россия от запада до востока'. Некоторые у меня затруднение вызывают, а я где-то был и что-то видел. 'Я, вот, пишу, а тут такие вопросы. Сразу вспоминаю приобретённые знания в тех или иных местах', —  сообщил воздухоплаватель. Но я начинаю думать и анализировать, где это находится.

Особое внимание они уделили его воздушному шару. Путешественник также рассказал, что при въезде в область российские пограничники устроили ему тотальную проверку. 'Пока они изучали правила воздухоплавания и владения аэростатами, прошло часа три', — отметил он.

Участники ответили на 30 вопросов. В этом году акция проходит в 26 государствах. Те, кто не смог прийти на площадки, могут написать диктант на сайте акции до 14:00 30 ноября по московскому времени, сообщается на сайте Русского географического общества.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Известный российский путешественник-воздухоплаватель написал географический диктант вместе с калининградцами
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Известный российский путешественник-воздухоплаватель написал географический диктант вместе с калининградцами