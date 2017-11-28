Неманская больница погасила более 360 тыс. руб. долга перед компанией-поставщиком молока

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Неманская районная больница нарушила условия контрактов по поставке молока в медучреждение, не выплатив поставщику деньги за полученный товар.

Компания «Молоко ОПТ» в полном объеме выполнила свои обязательства, но поставленный товар медицинским учреждением в полном объеме и в установленные сроки оплачен не был. В 2015 и 2016 годах между Неманской центральной районной больницей и ООО «Молоко ОПТ» по итогам аукционов были заключены контракты на поставку молочной продукции. руб. В результате у районной больницы образовалась задолженность более 360 тыс.

Поставщик молока в судебном порядке взыскал указанную задолженность, однако до настоящего времени средства не получил.

В частности, медицинское учреждение заключило указанные контракты при отсутствии доведенных до больницы лимитов бюджетных обязательств. В результате проверки выяснилось, что руководство районной больницы нарушило требования бюджетного законодательства.

Два должностных лица медицинского учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. Главный врач Неманской центральной районной больницы получил представление прокурора.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед ООО «Молоко ОПТ» была погашена в полном объеме.

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