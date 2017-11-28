Сельхозкооператив «Озерское» оштрафован на 10 тыс. руб. за нарушение ветеринарных правил
28-11-2017 00:44  
В Литве начали скупать у всех желающих мобильники и планшеты
27-11-2017 22:24  
В Калининграде ищут 37-летнего мужчину, который пропал три дня назад
27-11-2017 22:10  
"Не можем выйти из дома больше недели": в СНТ в Янтарном подтопило участки и дома
27-11-2017 21:50  
"Обнаружили вторую утечку": на ул. Железнодорожной продолжают устранять прорыв трубопровода
27-11-2017 21:46  
Греф рассказал, каким компаниям грозит скорый уход с рынка
27-11-2017 20:28  
В Варшаве неизвестные забросали камнями Центр мусульманской культуры
27-11-2017 20:14  
"Копают под видом устройства водоёма": губернатор опубликовал видео нелегальной добычи янтаря под Зеленоградском
27-11-2017 17:20  
Неманская больница погасила более 360 тыс. руб. долга перед компанией-поставщиком молока
27-11-2017 16:13  
Актёр Олег Табаков попал в реанимацию с подозрением на воспаление лёгких
27-11-2017 15:54  
В Польше ограничат продажу алкоголя по ночам
27-11-2017 14:43  
На ул. Фрунзе Mitsubishi сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе
27-11-2017 13:19  
Источник: Годовалого ребёнка, умершего в ЦГКБ, за три дня до этого выписали лечиться домой
27-11-2017 13:16  
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
27-11-2017 13:15  
Врачи оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое
27-11-2017 12:51  
» » Неманская больница погасила более 360 тыс. руб. долга перед компанией-поставщиком молока

Неманская больница погасила более 360 тыс. руб. долга перед компанией-поставщиком молока

Общество
105
0

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Неманская районная больница нарушила условия контрактов по поставке молока в медучреждение, не выплатив поставщику деньги за полученный товар.

Компания «Молоко ОПТ» в полном объеме выполнила свои обязательства, но поставленный товар медицинским учреждением в полном объеме и в установленные сроки оплачен не был. В 2015 и 2016 годах между Неманской центральной районной больницей и ООО «Молоко ОПТ» по итогам аукционов были заключены контракты на поставку молочной продукции. руб. В результате у районной больницы образовалась задолженность более 360 тыс.

Поставщик молока в судебном порядке взыскал указанную задолженность, однако до настоящего времени средства не получил.

В частности, медицинское учреждение заключило указанные контракты при отсутствии доведенных до больницы лимитов бюджетных обязательств. В результате проверки выяснилось, что руководство районной больницы нарушило требования бюджетного законодательства.

Два должностных лица медицинского учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. Главный врач Неманской центральной районной больницы получил представление прокурора.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед ООО «Молоко ОПТ» была погашена в полном объеме.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Неманская больница погасила более 360 тыс. руб. долга перед компанией-поставщиком молока
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Неманская больница погасила более 360 тыс. руб. долга перед компанией-поставщиком молока