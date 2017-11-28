Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве

Как передаёт ТАСС, об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Минстрой РФ планирует обязать собственников недвижимости принимать участие в благоустройстве прилегающих территорий.

По словам градоначальника, после утверждения проектов ремонта дворов в мэрию поступают жалобы от жителей, которые недовольны работами. Ранее глава Калининграда Александр Ярошук призвал горожан активнее участвовать в собраниях, на которых решается судьба дворовых территорий.

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