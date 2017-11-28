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» » Проект строительства очистных сооружений в Прибрежном не прошел госэкспертизу

Проект строительства очистных сооружений в Прибрежном не прошел госэкспертизу

Общество
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Об этом стало известно в понедельник, 27 ноября, на заседании комиссии городского совета по градорегулированию и земельным ресурсам. Решение вопроса со строительством очистных сооружений на территории поселка Прибрежный в Калининграде откладывается.

В настоящее время принято решение о разработке нового проекта, который будет учитывать актуальные нормы. Как отметил председатель горсовета Андрей Кропоткин, по вине подрядчика проект очистных не прошел государственную экспертизу.

Эта эпопея уже идет долго. «Нехорошая ситуация. Дело не в администрации: она всё делала для того, чтобы быстрее сделать и проект, и экспертизу. Я знаю, что там были технические проблемы. Потом поменялись СНиПы — всё опять заново. Помню, что в первый раз там были чужие участки, не смогли договориться с собственниками, пришлось искать новое место. Люди-то винят не подрядчика, они винят власть», — прокомментировал Кропоткин. Подвел подрядчик, как сейчас говорят, но, извините меня, люди-то ждут и надеются, а мы обещали, что скоро уже будет результат экспертизы.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Проект строительства очистных сооружений в Прибрежном не прошел госэкспертизу
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Проект строительства очистных сооружений в Прибрежном не прошел госэкспертизу