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Депутаты горсовета потребовали найти виновных в появлении заторов на Василевского

Общество
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В ходе обсуждения члены комиссии отметили, что программа не предусматривает приобретение новых светофоров, и упомянули проблемные улицы, где необходима настройка уже установленных устройств. В понедельник, 27 ноября, на заседании комиссии городского совета Калининграда по градорегулированию и земельным ресурсам депутаты рассмотрели проект муниципальной программы развития дорожно-транспортного комплекса на 2018 год.

В частности, депутаты затронули тему организации движения на кольце у площади Маршала Василевского, где согласно программе в следующем году изменений не предвидится.

за это кольцо со съездами. «Мы 2 года назад сделали прекрасную транспортную развязку, дополнительно заплатили 50-70 млн руб. Но в конечном счете произошла ошибка на каком-то этапе. Проектировали с расчетом, что оно будет справляться с потоком. Кто ее совершил? В чем? Кто будет отвечать? Скорее всего, проектировщики. Никогда столько не было пробок, как после реконструкции... У нас раньше было лучше, когда был перекресток. на адаптивную систему, их никто не использовал. Выделяли 18 млн руб. Пробки не только как были, так и остались, но и ухудшились», — высказался председатель горсовета Андрей Кропоткин. Сейчас ни светофоров, ни денег.

«Эффекта, который должен был быть, сегодня, к сожалению нет. По итогам дискуссии депутаты решили вызвать на следующее заседание комиссии представителей комитета городского хозяйства администрации Калининграда, чтобы последние определили виновных и отчитались о путях решения проблемы. Хотелось бы узнать, кто же виноват в том, что кольцо не справляется, и будут ли какие-то санкции», — подчеркнул Кропоткин. Но какое-то решение кто-то должен дать?

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Депутаты горсовета потребовали найти виновных в появлении заторов на Василевского
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Депутаты горсовета потребовали найти виновных в появлении заторов на Василевского