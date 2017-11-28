"Не можем выйти из дома больше недели": в СНТ в Янтарном подтопило участки и дома

Об этом LiveKenig рассказала местная жительница. В СНТ 'Садовник' в Янтарном подтопило дома и приусадебные участки.

Сначала огород, потом подвал, потом за домом. 'Топило постепенно. Мы сделали конструкцию из досок и старых дверей, и сегодня ночью после дождя всё соединилось в одно большое озеро', — рассказывает женщина. Примерно неделю назад вода поднялась перед крыльцом.

Воду пытаются откачать помпой. По словам жительницы СНТ, в секторе, где находится дом, отсутствует ливневая канализация. Обращения в ЕДДС и администрацию не принесли результата.

Улицы городов и посёлков затопило. Последние октябрьские выходные в Калининградской области оказались крайне дождливыми. В 2015 году прокуратура Калининграда обязала горадминистрацию разобраться с подтоплениями трёх СНТ, которые происходили из-за ненадлежащего содержания канала. Ранее обильные осадки привели к выходу рек из берегов и к подтоплению прибрежных территорий. По заявлению региональных чиновников, причиной подтопления стал сбой в работе мелиоративных систем.

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