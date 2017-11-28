"Обнаружили вторую утечку": на ул. Железнодорожной продолжают устранять прорыв трубопровода

Железнодорожной продолжаются работы по устранению утечки. В Калининграде на ул. Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе 'Водоканала'.

Однако во время гидравлических испытаний обнаружилась ещё одна течь. Работники предприятия устранили первую утечку, из-за которой проезжую часть затопило сточными водами.

При гидравлическом испытании было выявлено повреждение данной магистрали. 'Работы продолжаются. Работу вчера завершили, сегодня начали проверять, и во время гидравлических испытаний произошла повторная утечка в нескольких метрах от места первой. Было принято решение опять отключить трубопроводную магистраль', — сообщили на предприятии.

Его залатают после того, как устранят утечку. В месте утечки из-за размыва грунта образовался провал. Причиной инцидента стала изношенность труб, рассказали в 'Водоканале'.

Железнодорожную затопило канализационными водами. 25 ноября ул. Работы по устранению последствий прорыва велись в воскресенье и продолжились в понедельник. Очевидцы сообщили, что из-за коммунальной аварии оказалась повреждена часть дорожного полотна.

Материал к публикации подготовил