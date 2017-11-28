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"Копают под видом устройства водоёма": губернатор опубликовал видео нелегальной добычи янтаря под Зеленоградском

Общество
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Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в Instagram. Под Зеленоградском рабочие нелегально копали янтарь под видом устройства пожарного водоёма.

Десяток мотопомп, тяжёлая техника и куча рабочих. 'Зеленоградский городской округ. По документам, правда, выполняют работы по устройству пожарного водоема. Интересно', — прокомментировал глава региона видео, на котором видны работы на огороженном забором участке. Копают янтарь.

Десяток мотопомп, тяжёлая техника и куча рабочих. Зеленоградский городской округ. По документам, правда, выполняют работы по устройству пожарного водоема. Копают янтарь. На практике средний штраф за такую 'самодеятельность' составляет 500 рублей. Интересно. Ждём скорейшего рассмотрения законопроекта об усилении ответственности за нелегальную добычу янтаря. Работы, кстати, ведут на земле сельхозназначения. #оркисрединас #янтарь #бумажкаесть

При этом средний штраф за нелегальную добычу янтаря составляет 500 рублей. Алиханов отметил, что работы велись на земле сельскохозяйственного назначения. 'Ждём скорейшего рассмотрения законопроекта об усилении ответственности за нелегальную добычу янтаря', — отметил Алиханов.

Он отметил, что административную ответственность нужно серьёзно увеличить, и сравнил повреждённые копателями земли с 'царством орков'.  Ранее Алиханов поддержал идею Минприроды ужесточить наказание за нелегальную добычу янтаря.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: "Копают под видом устройства водоёма": губернатор опубликовал видео нелегальной добычи янтаря под Зеленоградском
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"Копают под видом устройства водоёма": губернатор опубликовал видео нелегальной добычи янтаря под Зеленоградском