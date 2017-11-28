Греф рассказал, каким компаниям грозит скорый уход с рынка

Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф на Global Energy Forum, сообщают 'Ведомости'. Компании, не использующие возможности искусственного интеллекта, скоро покинут рынок.

Это те технологии, которые сегодня являются нашей данностью. 'Самый главный тренд этого года — это, конечно же, искусственный интеллект. И на сегодня можно сказать, что те компании, которые не используют ИИ, они в скором времени просто-напросто перестанут существовать на рынке', — заявил Греф.

Сейчас возможности ИИ применяются во всех сферах деятельности банка. Греф рассказал, что Сбербанк начал использовать искусственный интеллект несколько лет назад для оценки рисков, а затем в сфере управления персоналом.

По его прогнозу, к 2021 году около 80% решений банка будут приниматься без участия людей. В 2016 году Греф заявлял, что из-за развития искусственного интеллекта десятки тысяч банковских служащих потеряют работу. В ноябре 2017 года в правительстве предложили использовать искусственный интеллект при вынесении судебных решений.

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