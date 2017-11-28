Власти Калининграда определились с датой реконструкции очистных в Прибрежном

Как сообщили в пресс-службе горсовета, за 2018 и 2019 годы будет разработана проектная и рабочая документация. Реконструкцию очистных в Прибрежном планируют начать в 2020 году. Решение было озвучено на заседании комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в понедельник, 27 ноября. Сами работы начнутся в 2020 году.

В настоящее время техническое задание находится на согласовании в эксплуатирующей организации МП КХ 'Водоканал'. Произведён расчёт начальной (максимальной) цены контракта, подготовлен пакет документов для организации закупки проектно-изыскательских работ по объекту.

В январе 2017 года глава региона Антон Алиханов заявил, что строительство очистных сооружений в посёлке Прибрежном откладывается. К строительству очистных сооружений в посёлке Прибрежном собирались приступить ещё в 2015 году.

Материал к публикации подготовил