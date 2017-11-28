Врачи оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое

Об этом в понедельник, 27 ноября, пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал РЕН ТВ. Врачи диагностировали у актёра Олега Табакова сепсис — заражение крови возбудителями инфекции.
Причина заражения пока неизвестна, Табакова обследуют. Состояние народного артиста СССР оценивается как крайне тяжёлое.
Сам артист подтвердил журналистам госпитализацию. В понедельник актёра госпитализировали в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. 'Я болен', — сказал он и положил трубку.Материал к публикации подготовил dess.