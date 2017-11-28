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Врачи оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое
27-11-2017 12:51  
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Врачи оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое

Общество
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Об этом в понедельник, 27 ноября, пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал РЕН ТВ. Врачи диагностировали у актёра Олега Табакова сепсис — заражение крови возбудителями инфекции.

Причина заражения пока неизвестна, Табакова обследуют. Состояние народного артиста СССР оценивается как крайне тяжёлое.

Сам артист подтвердил журналистам госпитализацию. В понедельник актёра госпитализировали в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. 'Я болен', — сказал он и положил трубку.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Врачи оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое
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Врачи оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое