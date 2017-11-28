Сельхозкооператив «Озерское» оштрафован на 10 тыс. руб. за нарушение ветеринарных правил
28-11-2017 00:44  
В Литве начали скупать у всех желающих мобильники и планшеты
27-11-2017 22:24  
В Калининграде ищут 37-летнего мужчину, который пропал три дня назад
27-11-2017 22:10  
"Не можем выйти из дома больше недели": в СНТ в Янтарном подтопило участки и дома
27-11-2017 21:50  
"Обнаружили вторую утечку": на ул. Железнодорожной продолжают устранять прорыв трубопровода
27-11-2017 21:46  
Греф рассказал, каким компаниям грозит скорый уход с рынка
27-11-2017 20:28  
В Варшаве неизвестные забросали камнями Центр мусульманской культуры
27-11-2017 20:14  
"Копают под видом устройства водоёма": губернатор опубликовал видео нелегальной добычи янтаря под Зеленоградском
27-11-2017 17:20  
Неманская больница погасила более 360 тыс. руб. долга перед компанией-поставщиком молока
27-11-2017 16:13  
Актёр Олег Табаков попал в реанимацию с подозрением на воспаление лёгких
27-11-2017 15:54  
В Польше ограничат продажу алкоголя по ночам
27-11-2017 14:43  
На ул. Фрунзе Mitsubishi сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе
27-11-2017 13:19  
Источник: Годовалого ребёнка, умершего в ЦГКБ, за три дня до этого выписали лечиться домой
27-11-2017 13:16  
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
27-11-2017 13:15  
Врачи оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое
27-11-2017 12:51  
» » В Польше ограничат продажу алкоголя по ночам

В Польше ограничат продажу алкоголя по ночам

Общество
204
0

Парламентарии приняли соответствующие поправки к закону об ограничении продажи алкоголя. Депутаты польского Сейма ввели запрет на продажу алкоголя по ночам. Как пишет Onet.pl, гмины получат право вводить запрет на реализацию спиртных напитков в ночное время, с 22:00 до 6:00.

Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года. В пакете этих поправок был и запрет на распитие алкоголя в публичных местах, за исключением специализированных заведений.

Более трёх миллионов жителей Польши употребляют алкоголь в излишних количествах. Ранее сообщалось, что Польша оказалась среди европейских стран — лидеров по потреблению алкоголя населением.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Польше ограничат продажу алкоголя по ночам
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Польше ограничат продажу алкоголя по ночам