В Польше ограничат продажу алкоголя по ночам

Парламентарии приняли соответствующие поправки к закону об ограничении продажи алкоголя. Депутаты польского Сейма ввели запрет на продажу алкоголя по ночам. Как пишет Onet.pl, гмины получат право вводить запрет на реализацию спиртных напитков в ночное время, с 22:00 до 6:00.

Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года. В пакете этих поправок был и запрет на распитие алкоголя в публичных местах, за исключением специализированных заведений.

Более трёх миллионов жителей Польши употребляют алкоголь в излишних количествах. Ранее сообщалось, что Польша оказалась среди европейских стран — лидеров по потреблению алкоголя населением.

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