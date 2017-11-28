Сельхозкооператив «Озерское» оштрафован на 10 тыс. руб. за нарушение ветеринарных правил

руб. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Озерское», располагающийся в посёлке Борок Озерского района, нарушил законодательство в сфере ветеринарии и оштрафован на 10 тыс. 1 ст. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, на предприятии была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой специалисты зафиксировали нарушения ч. Выяснилось, что в кооперативе не проводятся дератизационные мероприятия, не соблюдаются правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 10.6 КоАП РФ (несоблюдение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). Предприятию назначен штраф в размере 10 тыс. По итогам проверки в отношении юрлица и ответственного должностного лица возбуждены административные дела. руб. руб., председатель кооператива заплатит 3 тыс. 1 ст. в качестве наказания за нарушение в сфере ветеринарии по ч. 10.6 КоАП РФ.

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