Как Моше Кантору удалось создать интернет для пациентов с психоневрологическими заболеваниями

Сегодня Вячеслав Моше Кантор известен в России не только как успешный бизнесмен и президент Европейского еврейского конгресса, но и как меценат, заслуживающий общественного признания. Этот человек параллельно развивает бизнес и свои многочисленные социальные проекты. Моше Кантор старается наладить эффективную коммуникацию между общественными организациями и государственными структурами. В его "послужном списке" уже есть не один десяток проектов, в рамках которых сотрудничество государства и небезразличных людей давало положительные результаты. Этот гражданин РФ своим примером показывает, что всем людям, вне зависимости от материального состоянии, вероисповедания и национальности, нужно сплотиться для построения справедливого, безопасного и комфортного общества.





Многие россияне помнят об ужасной трагедии, которая произошла в Маловишерском районе, а именно в деревне Лука, в 2013 годы. Тогда из-за заноса огня в помещение полностью сгорел корпус психиатрического медицинского учреждения, в результате чего погибло 37 человек. Суд по этому делу уже прошел, виновные наказаны, но нового учреждения для специфических подопечных продолжительное время просто не существовало. Вячеслав Моше Кантор не смог оставаться безучастным по отношению к этой проблеме. В кратчайшие сроки новый интернат для людей с психическими заболеваниями был построен в соседнем поселке. Новое учреждение от проекта до отделочных работ полностью финансировалось Моше Кантором. Общественный деятель, как полагается настоящему меценату, не настаивал на широком разглашении этого факта. Так и произошло, в новостных изданиях был отмечен факт постройки нового спецучреждения, но совершенно не было упоминания о том, что проект сооружался добровольно на частные средства.

Стоит отметить, что проект постройки интерната разрабатывался фактически с нуля. Оказалось, что за последние десятилетия просто не разрабатывались современные проекты подобных учреждений. В новом интернате были созданы все условия для комфортного нахождения пациентов. Не забыли и про персонал, так как для него были продуманы удобные помещения для работы и отдыха. Так как отсутствие собственного помещения плохо сказывалось на пациентах, стройка велась ударными темпами. В результате проект удалось полностью реализовать в течение нескольких месяцев.

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