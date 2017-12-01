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Правительство РФ рассмотрит программу восстановления мелиоративной сети Калининградской области

Общество
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Об этом в четверг, 30 ноября, после оперативного совещания в областном правительстве сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.    Региональные власти разработали программу по восстановлению мелиоративной системы в Калининградской области и направили её на утверждение в правительство РФ.

Она находится на рассмотрении в Минэкономразвития РФ и, по нашим сведениям, сегодня уже передана на рассмотрение в правительство РФ', — заявила Шевцова. 'Написана 'дорожная карта', а фактически это программа по восстановлению мелиоративной сети в целом в Калининградской области.

По словам губернатора, в регионе сейчас огромное количество насосных станций, которые не справляются с нагрузкой или вовсе не работают. Как ранее заявлял Антон Алиханов, региональные власти задумались о том, чтобы забрать себе все объекты мелиоративной системы в Калининградской области.

Эти работы производятся в рамках профилактики подтоплений на территории Калининградской области.   Министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин заявлял о намерениях региональных властей обратиться к премьеру РФ Дмитрию Медведеву, чтобы изменить методику расчёта субсидий, выделяемых из федерального бюджета на углубление русел рек в регионе.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Правительство РФ рассмотрит программу восстановления мелиоративной сети Калининградской области
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Правительство РФ рассмотрит программу восстановления мелиоративной сети Калининградской области