Минсельхоз: Сколько компенсаций получит калининградский бизнес, зависит от других регионов

не означает, что они в полном объеме будут компенсированы. Подтверждение Минсельхозом РФ убытков калининградского сельскохозяйственного бизнеса на 302 млн руб. Об этом сегодня журналистам сообщила министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова. Сумма компенсации будет определяться с учетом того, сколько убытков покажут предприятия в других регионах.

А потом исходя из лимитов в федеральном бюджете будет выделена определенная сумма и пропорционально разделена между субъектами федерации», — сказала Шевцова. «Сейчас ведется оценка всех убытков по РФ: не только у нас был введен режим чрезвычайной ситуации [в связи с переувлажнением почв].

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