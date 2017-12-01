Региональные власти не ответили, что построили китайцы в области в обмен на массовый вывоз янтаря

Чиновники оказались отвечать, со ссылкой на то, что Янтарный комбинат является коммерческим предприятием. Правительство Калининградской области не ответило по существу на информационный запрос газеты «Дворник» о том, что построил неназванный китайский партнер Янтарного комбината в обмен на право вывозить крупные объемы янтаря из области.

- Какой объем инвестиций в основной капитал был произведен на территории Калининградской области в рамках исполнения «китайского контракта» Янтарного комбината, в рамках которого у китайской стороны якобы существуют обязательства по строительству обрабатывающих мощностей на территории области.

- Какие именно вложения и во что конкретно уже были сделаны по данному направлению, какие вложения и во что ожидаются в ближайшие годы?

Ранее Янтарный комбинат не ответил RUGRAD.EU на вопрос по поводу китайских инвестиций в региональную экономику в рамках исполнения «китайского контракта».

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