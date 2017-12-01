Исследование: Авиаперелеты по России для калининградцев в среднем дороже на 9 %

Такие данные содержатся в статистике российского интернет-сервиса для путешественников Biletix. Осенью этого года авиаперелеты по России для жителей Калининграда оказались в среднем дороже на 9 %. руб., а калининградцы — уже 7,4 тыс. Для сравнения: россияне платят за билет туда – обратно внутри страны 6,7 тыс. Однако ценовой показатель этого года уже на треть ниже, чем было осенью 2016 года (в среднем 11 тыс. руб. руб.)

Рост продаж по внутренним направлениям в Калининградской области составил 21 %, по международным — на 37 %. При этом в течение осени наблюдался устойчивый рост количества приобретаемых внутри региона авиабилетов — на 35 % — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди наиболее популярных направлений вылета — Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Сочи. Доля внутренних авиабилетов превысила 85 %.

Прошлой осенью данное соотношение составляло всего 92 к 8 %. По международным линиям доля проданных авиабилетов достигла 15 %, что свидетельствует о том, что жители региона заинтересованы в дальнейшем развитии международных направлений из аэропорта Храброво.

руб. Отметим, что авиабилеты туда – обратно на международные рейсы осенью 2017 года обошлись калининградцу в среднем в 20,6 тыс. руб.). — на 25 % дешевле, чем год назад (25,3 тыс. В топе востребованных направлений — Берлин, Прага, Тель-Авив, Алматы и Дубай.

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